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Уполномоченная по правам человека заявила о переполненных СИЗО в Москве

Уполномоченная по правам человека в Москве Потяева: московские СИЗО переполнены
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственные изоляторы в Москве переполнены, заявила уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева на заседании городской думы. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Мосгордумы.

По ее словам, заполняемость столичных СИЗО превышена на 17,6%. Потяева назвала такой показатель высоким.

Уполномоченная также отметила, что для разгрузки СИЗО нужно достроить следственный изолятор № 7 и сделать ремонт в камерах третьего корпуса изолятора № 1. Руководство столичных СИЗО для освобождения камер уже начало переводить некоторых обвиняемых в соседние регионы, например в Тверскую и Владимирскую области, добавила омбудсмен.

Потяева предложила чаще использовать в отношении обвиняемых, которые не представляют опасности для окружающих, альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест и денежный залог. В частности, по ее словам, такие меры подходят для обвиняемых по ст. 159 УК (мошенничество).

О переполненности московских СИЗО Потяева говорила и в конце прошлого года, тогда показатель достигал 22,6%. По ее словам, из-за превышения лимита люди вынуждены спать по очереди.

Потяева также сообщила, что в ее аппарат поступило свыше 600 обращений из СИЗО, большая часть из них касалась получения медицинских услуг. С проблемами часто сталкиваются люди с инвалидностью, у них есть трудности в самообслуживании, подчеркнула омбудсмен. «В штатный распорядок должна быть введена должность социального работника, который должен помогать людям с инвалидностью на территории СИЗО», — считает она.

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