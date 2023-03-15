В Белгородской области ФСБ пресекла поставки оружия из зоны спецоперации

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Сотрудники ФСБ в Белгородской области перекрыли канал контрабанды оружия из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает «РИА Новости».

По данному делу задержали двоих подозреваемых. У них изъяли противотанковые управляемые ракеты, гранатометы, ручные гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки массой от 200 г до 3 кг и 15 тыс. патронов различного калибра.

По данным агентства, один из задержанных родился в Белгородской области, другой — в Московской, а сейчас прописан на Ямале.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК. Их обвиняют в незаконном приобретении, передаче и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Белгородский районный суд уже признал задержанных виновными, сообщили в ФСБ. Одного из фигурантов приговорили к трем годам лишения свободы условно, другого — к трем годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

В конце января ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения на сумму более 50 млн руб. в Белгородской области. Продукцию перемещали с территории Украины под видом товара «общепромышленного назначения».

Сотрудники ведомства установили причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к данному делу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов). Наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.