ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины на ₽50 млн

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Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду продукции военного назначения с территории Украины в Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В результате проведенного УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 млн руб.», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

С территории Украины продукцию перемещали под видом товара «общепромышленного назначения», отмечает ведомство. Подозреваемый поставлял товары в рамках госконтракта в интересах Минобороны в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных.

В отношении предпринимателя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов). Наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

В январе калининградские таможенники пресекли контрабанду иностранной валюты из страны. Сотрудники обнаружили незадекларированные денежные средства в различной валюте у пассажира рейсового автобуса Калининград — Варшава.