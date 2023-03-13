Ликсутов рассказал о конкурсе для пассажиров к открытию БКЛ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичная мэрия объявила конкурс для пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, приуроченный к запуску движения по полному ходу кольца. Как сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, победители получат памятный значок из серебра 925 пробы.

«Как самое протяженное метрокольцо в мире, БКЛ навсегда изменила транспорт Москвы и делает поездки удобнее для всех жителей столицы, — отметил Ликсутов. — В честь этого события мы подготовили для пассажиров сувенир — серебряный значок из лимитированной коллекции, который станет приятным напоминанием о первых поездках по БКЛ».

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно соответствовать нескольким условиям:

скачать официальное приложение «Метро Москвы» и зарегистрироваться в нем;

подключить в приложении оплату по биометрии;

совершить хотя бы один проход через турникеты станций БКЛ с оплатой «по лицу»;

спустя 24 часа заполнить форму на страничке конкурса.

Памятный значок получит каждый пассажир, подавший заявку, однако число самих подарков ограничено. Уже сейчас, по данным столичного Дептранса, было подано свыше 8 тыс. заявок.

Имея 31 станцию и 70 км длины, Большая кольцевая линия метро является самой протяженным метрокольцом в мире. Движение по всей линии было запущено 1 марта 2023 года.