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Александра Розенбаума выписали из больницы

Продюсер Купсина: Александра Розенбаума выписали из больницы
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press )

Певца Александра Розенбаума выписали из больницы, рассказала РБК его продюсер Белла Купсина.

«С Александром Яковлевичем все в порядке, вышел из больницы, ездит дальше по гастролям», — сказала Купсина.

Розенбаума госпитализировали 14 марта в Красноярске, куда он приехал на гастроли, певец перенес операцию, рассказывал губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, «ситуация была непростая», но операция прошла успешно.

Сам артист написал на своей странице во «ВКонтакте», что сейчас с ним все в порядке, но из-за госпитализации пришлось перенести выступление в Братске, запланированное на 15 марта. «В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье», — сообщил он.

Как писал NGS24.RU, 13 марта Розенбаум выступил в красноярском концертном зале «Гранд Холл Сибирь», а перед этим спел в одной из исправительных колоний перед заключенными и сотрудниками.

После концерта он обратился к медикам с болями в ноге: по данным телеграм-канала «112», врачи обнаружили у певца тромб и удалили его.

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