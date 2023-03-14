Губернатор Усс сообщил, что Розенбаума оперировали после концерта

Александр Розенбаум успешно перенес операцию в одной из больниц Красноярска, «ситуация была непростая», но сейчас все в порядке, сообщил Александр Усс. Из-за проблем со здоровьем певец перенес концерт в Братске

Александр Розенбаум (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Александра Розенбаума, который приехал на гастроли в Красноярск, вчера госпитализировали, он перенес операцию, сообщил в своем Telegram губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Ситуация действительно была непростая. В БСМП [Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи имени Н.С. Карповича] вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал Усс. Губернатор сообщил, что поговорил с артистом по телефону и пожелал ему поскорее выздороветь, Розенбаум «полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает».

Организатор гастролей певца в Красноярске, директор компании «Музыкальный город» Александр Рыжов сообщил ТАСС, что Розенбаума выпишут 15 марта и он отправится на концерт в Иркутск.

Сам артист написал на своей странице во «ВКонтакте», что сейчас с ним все в порядке, но из-за госпитализации пришлось перенести выступление в Братске, запланированное на среду. «В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье», — сообщил он.

Как передает NGS24.RU, 13 марта Розенбаум выступил в красноярском концертном зале «Гранд Холл Сибирь», а перед этим спел в одной из исправительных колоний для заключенных и сотрудников. После концерта он обратился к медикам с болями в ноге; по данным телеграм-канала «112», врачи обнаружили у певца тромб и удалили его.

Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончил Первый Ленинградский медицинский институт (ныне Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова), какое-то время работал анестезиологом-реаниматологом. В 1980-х он начал выступать и с тех пор выпустил более 30 альбомов. В 2001 году Розенбаум получил звание народного артиста России, а в 2021-м был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.