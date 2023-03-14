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Розенбаум прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Розенбаум после сообщений о своей госпитализации заявил о переносе концерта в Братске
Александр Розенбаум
Александр Розенбаум (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Александр Розенбаум, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявил, что «все в порядке», но предстоящее выступление в Братске пришлось перенести.

«В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал музыкант во «ВКонтакте».

Розенбауму 71 год. О его госпитализации в одну из больниц Красноярска 14 марта сообщили телеграм-каналы «112» и Mash. Музыкант выступал в «Гранд Холле», после чего попал в больницу скорой медицинской помощи им. Карповича, передает Mash.

Поводом стали боли в ноге; врачи обнаружили у музыканта тромб и провели операцию, она прошла успешно, уточнял «112».

Концерт Розенбаума в Брастке должен был состояться 15 марта, еще на этой неделе планируются концерты в Ангарске и Иркутске, 18 и 19 марта соответственно.

Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Выступать начал в 1980 году и с того момента выпустил более 30 альбомов, среди которых «Дорога длиною в жизнь», «Транссибирская магистраль», «Настоящий солдат», «Старая гитара» и другие.

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В 2001 году получил звание народного артиста России. В декабре 2021-го был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Летом 2018 года StarHit писал, что Розенбаум болен раком, однако сам музыкант опроверг эти данные. В сентябре 2019-го он перенес плановую операцию.

Теги
Александр Розенбаум госпитализация
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