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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Муром в Шебекинском районе Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал!» — написал он в телеграм-канале.

Были повреждены окна, фасады и заборы трех частных домов, а единственный в Муроме продуктовый магазин оказался изрешечен осколками снаряда. Гладков поручил главе округа Владимиру Жданову организовать работу автолавки, чтобы жители села могли приобрести необходимые товары.

Кроме того, зафиксированы повреждения на линии газоснабжения. Туда выехали аварийные службы.

Утром губернатор Белгородской области сообщил, что система ПВО сбила три ракеты в небе над Новым Осколом. По меньшей мере один человек был ранен, пострадали фасады нескольких зданий и ЛЭП в отдельных селах.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром

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Теги
ВСУ Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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