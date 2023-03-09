Неразорвавшийся снаряд пробил стену в доме в Белгородской области

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла», — написал он. Никто не пострадал.

Оперативные службы начали разминирование.

После начала военной операции на Украине разные населенные пункты Белгородской области, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам. Например, 24 февраля один из снарядов в городе упал на детскую площадку, но не взорвался. Пострадавших не было.

6 марта Гладков сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе. Были повреждены несколько частных домов, люди не пострадали.