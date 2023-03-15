В МИД назвали цинизмом обращение представителя Британии в ООН на русском

Слова представителя Великобритании в ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии в королевстве, сказанные на заседании Совета Безопасности на русском языке, — проявление цинизма. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет — он сквозит во всем. [Это] цинизм, по большому счету [это] цинизм, потому что расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям, ну это, конечно, цинизм», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что в годы Второй Мировой войны нацистская Германия вела свою пропаганду к населению оккупированных территорий на их родном языке.

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