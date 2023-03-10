Россия запросила заседание Совбеза ООН на тему русофобии

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Москва запросила на 14 марта открытое заседание Совета безопасности ООН по «русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса». Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

«Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», — добавил дипломат.

Он пообещал назвать имена докладчиков от России позже, «чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов».

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно заявляли о росте русофобии на Западе. Омбудсмен Татьяна Москалькова в конце февраля предложила «стимулировать общественный международный трибунал», который будет фиксировать «факты русофобии». Глава управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов предлагал рассматривать русофобию в западных странах как проявление экстремизма.