Немецкая энергетическая компания E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Немецкая энергетическая компания E.ON полностью списала свою долю в «Северном потоке», сообщается в годовом отчете компании. Ей принадлежало 15,5%.

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне

повреждения обоих трубопроводов «Северного потока — 1», эта инвестиция была списана до справедливой стоимости, равной нулю по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

В 2021 году компания вложила в «Северный поток» около €1,2 млрд.

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