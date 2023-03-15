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Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»
Немецкая энергетическая компания E.ON списала свою долю в «Северном потоке»
Немецкая энергетическая компания E.ON полностью списала свою долю в «Северном потоке», сообщается в годовом отчете компании. Ей принадлежало 15,5%.
«В условиях повышенной неопределенности и на фоне
повреждения обоих трубопроводов «Северного потока — 1», эта инвестиция была списана до справедливой стоимости, равной нулю по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.
В 2021 году компания вложила в «Северный поток» около €1,2 млрд.
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