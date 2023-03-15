Семиклассница в Петербурге умерла на уроке физкультуры

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Ученица седьмого класса одной из школ Санкт-Петербурга умерла во время урока физкультуры, сообщают источник РБК в правоохранительных органах, «Фонтанка» и 78.ru.

По данным собеседника РБК, школьнице было 12 лет (78.ru пишет, что 14). Она училась в школе № 482 в поселке в Выборгском районе Петербурга. 14 марта во время выполнения упражнения «бег змейкой» девочка остановилась, а затем упала, к ней сразу же подошел учитель. Он попытался привести девочку в чувство и попросил других учеников пригласить школьного медика, тот быстро пришел и оказал ребенку первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи и реанимационная бригада, но спасти девочку не удалось.

По данным АЖУР и 78.ru, у ребенка были проблемы с сердцем, но освобождения от уроков физкультуры у нее не было.

В школе № 482 рекомендовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу Выборгского района. РБК обратился в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и пресс-службу администрации Выборгского района. В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили РБК, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ноябре прошлого года ученика школы № 1279 «Эврика» на юго-западе Москвы госпитализировали из спортивного зала, в больнице он умер, сообщал РБК источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Симоновский межрайонный следственный отдел по ЮАО начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 105 УК (убийство).