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Семиклассница в Петербурге умерла на уроке физкультуры

В школе Санкт-Петербурга ученица седьмого класса умерла во время урока физкультуры
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ученица седьмого класса одной из школ Санкт-Петербурга умерла во время урока физкультуры, сообщают источник РБК в правоохранительных органах, «Фонтанка» и 78.ru.

По данным собеседника РБК, школьнице было 12 лет (78.ru пишет, что 14). Она училась в школе № 482 в поселке в Выборгском районе Петербурга. 14 марта во время выполнения упражнения «бег змейкой» девочка остановилась, а затем упала, к ней сразу же подошел учитель. Он попытался привести девочку в чувство и попросил других учеников пригласить школьного медика, тот быстро пришел и оказал ребенку первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи и реанимационная бригада, но спасти девочку не удалось.

По данным АЖУР и 78.ru, у ребенка были проблемы с сердцем, но освобождения от уроков физкультуры у нее не было.

В школе № 482 рекомендовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу Выборгского района. РБК обратился в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и пресс-службу администрации Выборгского района. В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили РБК, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ноябре прошлого года ученика школы № 1279 «Эврика» на юго-западе Москвы госпитализировали из спортивного зала, в больнице он умер, сообщал РБК источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Симоновский межрайонный следственный отдел по ЮАО начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 105 УК (убийство).

Теги
Санкт-Петербург школьница физкультура новости
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