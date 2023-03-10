Десятиклассник попал в реанимацию после драки в московской школе

Десятиклассник попал в реанимацию после драки в школе на востоке Москвы

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Двое десятиклассников 9 марта устроили драку в московской школе «Новокосино», одного из них госпитализировали. Об этом РБК сообщил директор школы Виктор Дьячков.

По его словам, ссора между учениками началась «после переписки в чате». Словесная перепалка переросла в драку. Учителя и другие школьники разняли учеников, для одного из них пришлось вызвать скорую помощь.

«Школа проводит служебное расследование», — добавил Дьячков.

По данным телеграм-канала SHOT, драка произошла на глазах у учителей истории и английского. Один из участников драки попал в реанимацию, его готовят к операции. О том, что десятиклассник оказался в реанимации, сообщил и собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова рассказала агентству, что двое старшеклассников давно конфликтовали.