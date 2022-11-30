Ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы

Ученик московской школы № 1279 умер в больнице после госпитализации из спортзала

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Следователи начали проверку после гибели школьника на юге Москвы. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Как рассказал собеседник РБК, 29 ноября в 18:54 скорая помощь привезла несовершеннолетнего в больницу из спортивного зала школы № 1279 «Эврика» на юго-западе Москвы. В отделении реанимации и интенсивной терапии № 2 ГКБ им. С.С. Юдина ребенок умер в 19:24.

При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Симоновский межрайонный следственный отдел по ЮАО проверяет наличие признаков преступления по ст. 105 УК (убийство).

В середине ноября в Новосибирске на уроке физкультуры в бассейне умерла второклассница. По данным следствия, девочка оказалась под водой без сознания, ее вытащили и госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти ее не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).