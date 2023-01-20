Украинский мэр заявил о больших пророссийских настроениях в Купянске

И. о. мэра Купянска Андрей Беседин сообщил, что до начала боевых действий в феврале 2022 года «подавляющее большинство» горожан разделяли пророссийские настроения, и сейчас ситуация мало изменилась

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Спустя несколько месяцев после того, как украинские военные вернули контроль над Купянском в Харьковской области, в городе все еще остаются «высокие пророссийские настроения», сообщил The Economist исполняющий обязанности мэра Андрей Беседин. По его словам, до начала боевых действий «подавляющее большинство людей здесь были пророссийскими», и сейчас мало что изменилось.

В то же время Economist пишет, что большинство жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту издания, поддерживают власти Украины. Жители восточных регионов страны ранее регулярно выезжали в Россию и имеют там родственников. Однако боевые действия «оттолкнули даже некогда дружественных России украинцев».

Как пишет Economist, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора и большая часть городского совета сотрудничали с российскими военными, когда те пришли в город (журнал сообщает, что он и еще около 200 сотрудников городского совета бежали на подконтрольную России территорию. В конце февраля Харьковская городская прокуратура предъявила ему обвинение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины). После этого в городе запустили новую русскоязычную радиостанцию и начали издавать газету «Харьков Z». При этом украинский оператор мобильной связи был заблокирован, горожанам были недоступны украинские телеканалы (оператор Vodafone вновь заработал в городе в сентябре).

Купянск находится в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Является административным центром Купянского района. В городе расположен крупный железнодорожный узел. Как пишет Economist, в Купянске после начала боевых действий остались 17 тыс. жителей из 57 тыс., город сильно пострадал.

Купянск — один из наиболее крупных населенных пунктов в регионе, российские военные установили над ним и другими населенными пунктами Харьковской области контроль вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года. В сентябре Минобороны России объявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».