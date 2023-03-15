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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о дополнительной защите российских танков

«РИА Новости»: российским войскам начали поставлять дополнительную защиту для танков

Российские войска начали получать дополнительные комплекты динамической защиты для повышения боевой устойчивости танков, сообщил агентству «РИА Новости» информированный источник.

«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной», — пояснил собеседник агентства.

Защита поставляется в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, она устанавливается как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М «Прорыв», рассказал он.

По словам собеседника агентства, необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках военной операции на Украине, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников.

Теги
защита танки
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