В Генпрокуратуре предложили приравнять русофобию к экстремизму

В Генпрокуратуре выступили за ужесточение ответственности за русофобию в западных странах

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал тему привлечения к ответственности за русофобию тонкой работой и заявил о необходимости определить, нужна ли для этого новая статья в Уголовном кодексе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России необходимо усилить ответственность за русофобию в западных странах и рассматривать ее в качестве проявления экстремизма, заявил на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов.

Правоохранительные органы, указал он, уже могут привлекать за русофобию, но нужно усилить ответственность за нее. Хохлов считает необходимым не оставлять без внимания проявления русофобии, наблюдающиеся в западных странах. «Предлагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма», — сказал он (цитата по ТАСС).

Призывы к экстремистской деятельности, напомнил Хохлов, подпадают под действие статьи 280 УК (предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет). Кроме того, ответственность за дискриминацию предусмотрена статьей 135 УК (максимальное лишение свободы — пять лет).

Глава СПЧ Валерий Фадеев в ответ на эту инициативу сообщил о необходимости разобраться, что такое русофобия и как ее квалифицировать. «Это непростая, тонкая работа. Надо понять, хватает ли статей в УК или нужна новая?» — отметил он.

Член президентского совета, исполнительный директор информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что проявления русофобии за рубежом наблюдаются «почти каждый день», и пообещал подготовить необходимые законодательные формулировки.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, участвовавшая в заседании, предложила «стимулировать общественный международный трибунал, который будет фиксировать не только пытки, но и факты русофобии».

Тема проявления русофобии за рубежом поднималась в декабре на заседании СПЧ с участием президента России Владимира Путина. В частности, Вышинский приводил примеры, по его словам, дискриминации русских в европейских странах. По итогам заседания Путин поручил рассмотреть предложения об уголовной ответственности за призывы к дискриминации проживающих за рубежом россиян.

Тезис о русофобии в западных странах неоднократно высказывали в своих заявлениях МИД России и его официальный представитель Мария Захарова. Владимир Путин в последние годы тоже не раз заявлял о проявлении русофобии в мире. В частности, в 2017 году он утверждал, что в некоторых государствах она «хлещет через край». После начала военной операции президент указывал на «небывалый всплеск оголтелой русофобии» на Западе.