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Мобильная игра Clash of Clans стала недоступна в России

Мобильная игра Clash of Clans стала недоступна для российских пользователей
Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Мобильная игра Clash of Clans от финской компании Supercell стала недоступна для пользователей из России, следует из сообщений в группе во «ВКонтакте».

Пользователи пожаловались, что при попытке авторизоваться появляется надпись: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». С включенном VPN зайти в игру удается без проблем. Как минимум одного игрока заблокировали, по его словам, расценив его попытки обойти ограничение как возможный взлом аккаунта.

Clash of Clans — это стратегическая мобильная онлайн-игра, которая вышла в 2012 году.

С тех пор в магазине приложений Google Play для Android ее скачали более 500 млн раз.

Издатель Clash of Clans, финская компания Supercell, в марте прошлого года убрала все свои игры из магазинов мобильных приложений в России и Белоруссии и объявила, что закроет доступ для пользователей из этих стран после следующего обновления.

Теги
мобильные игры Финляндия блокировка Игры
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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