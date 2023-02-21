Разработчик заявил об удалении из Google Play игры Angry Birds

Разработчики сообщили, что Angry Birds оказывает «негативное влияние» на актуальную линейку игр компаниии и будет удалена. Первая версия игры была выпущена в 2009 году, она считается одной из самых популярных мобильных игр в мире

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Финский разработчик мобильных игр Rovio Entertainment Corporation объявил, что культовая мобильная игра Angry Birds будет удалена из Google Play, поскольку она оказывает «негативное влияние» на актуальную линейку игр компании. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

«Мы пересмотрели роль Rovio Classics: Angry Birds для нашего бизнеса, и, учитывая влияние проекта на наше широкое игровое портфолио, мы решили удалить игру из магазина Google Play 23 февраля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после удаления Angry Birds из Google Play загруженная игра продолжит работать на всех устройствах на мобильной ОС Android. Также компания сообщила, что планирует переименовать игру в магазине App Store для смартфонов iPhone в Red's First Flight.

Первая версия Angry Birds была выпущена 11 декабря 2009 года на смартфоны от Apple с мобильной ОС iOS. Игра вскоре стала культовой во всем мире, было выпущено множество новых версий и дополнений к оригиналу. В 2022 года Angry Birds получила современный ремейк Angry Birds Journey и была названа Google «игрой года для начинающих геймеров».

В 2016 году вышел полнометражный мультфильм «Angry Birds в кино», а в 2019 году вышла его вторая часть.