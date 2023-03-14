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Политика ,  
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Полиция Пакистана второй раз за 10 дней попыталась задержать экс-премьера

Сторонники экс-премьера Пакистана оказали сопротивление полиции при попытке задержать его
Имрана Хана подозревают в сокрытии ценных подарков от иностранных лиц, но сторонники уже второй раз не дают полиции арестовать его. Они бросают в полицейских камни, а силовики применяют слезоточивый газ и водометы

Полиция Пакистана второй раз за 10 дней попыталась задержать экс-премьера
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У резиденции экс-премьера Пакистана Имрана Хана в Лахоре произошли столкновения его сторонников с исламабадскими полицейскими, прибывшими туда, чтобы вновь попытаться арестовать его по делу о сокрытии и продаже подарков от иностранных официальных лиц, передает Geo TV.

У здания собрались члены возглавляемой Ханом партии «Движение за справедливость», которых 70-летний экс-премьер попросил продолжать борьбу за «верховенство закона». Акции протеста также начались в Карачи, Пешаваре, Фейсалабаде и других крупных городах.

По данным телеканала, полицейские находятся у резиденции со вчерашнего дня, они используют водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников премьера. В Twitter полиции Исламабада появилось сообщение, в котором говорится, что протестующие из «Движения за справедливость» забросали полицейских камнями, в том числе с крыши резиденции политика. Пятеро сотрудников столичной полиции получили ранения.

В начале марта в резиденцию в Лахоре прибыла полиция и также попыталась его арестовать Хана за пропуск судебных заседаний по делу о подарках. Однако полицейские ушли ни с чем из-за скопления сторонников политика, которые превосходили их числом.

1 марта суд Исламабада выдал ордер на арест Имрана Хана без залога за уклонение от слушаний в связи с сокрытием в декларациях подарков, полученных им от иностранных высокопоставленных лиц. Хана заподозрили в присвоении 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от их продажи. Политик все обвинения отвергает.

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Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года до апреля 2022 года, когда парламент вынес ему вотум недоверия. Главу правительства обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции. В октябре его отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

В ноябре прошлого года на Хана напали во время возглавлявшейся им акции протеста в Вазирабаде (провинция Пенджаб). В шедшего в колонне экс-премьера выстрелили четыре раза, в каждое его бедро попало по две пули, также оказалась сломана берцовая кость. При стрельбе был убит один человек, пострадали около десяти.
 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Пакистан полиция экс-премьер арест беспорядки
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