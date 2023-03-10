Нижегородца арестовали по новой статье за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Нижегородца арестовали по обвинению в связях со спецслужбами Украины

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жителя Нижнего Новгорода арестовали по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщило УФСБ по региону, передает «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Эта статья появилась в Уголовном кодексе летом 2022 года. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ФСБ заявили, что арестованный «инициативно» решил сотрудничать с Киевом, чтобы помогать ему «в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней».

После задержания подозреваемый сознался в содеянном, утверждает спецслужба. «В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности», — добавили в управлении ФСБ.