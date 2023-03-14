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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян обвинил в проигрыше войны в Карабахе «пятую колонну» в армии

Пашинян: Армения проиграла войну в Карабахе в 2020 году из-за «пятой колонны» в армии
Фото: Артем Микрюков / Reuters
Фото: Артем Микрюков / Reuters

Армения проиграла войну с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за «пятой колонны» в вооруженных силах, заявил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.

«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время», — цитирует Пашиняна Общественное радио Армении.

По словам премьера, в отношении большого количества военнослужащих, в том числе высокопоставленных, ведется следствие по обвинению в госизмене, шпионаже, сдаче территорий и невыполнении обязательств по защите и обороне участков границы.

Пашинян также заявил о готовности армянской стороны к трехсторонней встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве. «В ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Армении [Арарата Мирзояна] в Москву, где будет обсужден [этот вопрос]», — заявил он (цитата по «Новости — Армения»).

Премьер объяснил, что причина, по которой в декабре прошлого года Армения попросила отложить запланированную в Москве встречу глав МИД трех стран, была связана с острым кризисом. «Мы не отказались от встречи. Просто в той ситуации было необходимо, чтобы министр находился в Ереване — ни больше, ни меньше. Но мы готовы и говорили о том, что встреча не была отменена», — подчеркнул Пашинян.

13 марта Пашинян разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону, тогда они обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющей регион с Арменией. По условиям подписанного после войны 2020 года соглашения, коридор перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы.

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Никол Пашинян Армения Азербайджан Нагорный Карабах конфликт в Нагорном Карабахе
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