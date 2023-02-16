Рабочая группа по спецоперации отправила Путину свой первый доклад

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Президенту России Владимиру Путину передали доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту» — написал он.

Доклад основан на результатах работы группы по итогам рассмотрения 22 тыс. обращений от мобилизованных и членов их семей, сообщает пресс-служба партии. В документе, по словам Турчака, представлены выводы по таким темам, как воинский учет граждан, оцифровка документов для военкоматов, сокращение сроков признания военнослужащих пропавшими без вести или умершими.

Рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине Путин создал в декабре 2022 года. В нее вошли члены парламента, общественники и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также Путин включил в состав группы создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

Группа должна организовывать взаимодействие Госдумы и Совета Федерации с государственными органами по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также ее представители занимаются обеспечением социальной защиты членов семей участников спецоперации.

Доклады главе государства группа в соответствии с распоряжением президента, должны были предоставлять ежемесячно. Однако этот доклад стал первым.