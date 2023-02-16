Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 15 фев, 16:11 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 15 фев, 16:11
Усугубят ли шпионские зонды торговый конфликт США и КНР Pro, 10:53
Рабочая группа по спецоперации отправила Путину свой первый доклад Политика, 10:51
Экс-главу карельской колонии признали виновным в избиении заключенного Общество, 10:47
Binance заявила о готовности выплатить в США штрафы за прошлые нарушения Крипто, 10:45
Жена Костомарова описала начало болезни фразой «с этими цифрами не живут» Спорт, 10:41
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 10:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:36
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
FT сообщила о пустых оружейных складах в Европе из-за поставок Украине Политика, 10:32
Глава МИД Израиля приехал в Киев на встречу с Зеленским Политика, 10:24
Росреестр оценил снижение спроса на новостройки в Москве Недвижимость, 10:21
Владелец издателя «Лета в пионерском галстуке» задумался о его продаже Общество, 10:18
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 10:16
Должник подключил к процедуре банкротства аффилированных лиц. Что делать Pro, 10:12
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Рабочая группа по спецоперации отправила Путину свой первый доклад

Андрей Турчак: Путину направили первый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину передали доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту» — написал он.

Доклад основан на результатах работы группы по итогам рассмотрения 22 тыс. обращений от мобилизованных и членов их семей, сообщает пресс-служба партии. В документе, по словам Турчака, представлены выводы по таким темам, как воинский учет граждан, оцифровка документов для военкоматов, сокращение сроков признания военнослужащих пропавшими без вести или умершими.

Рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине Путин создал в декабре 2022 года. В нее вошли члены парламента, общественники и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также Путин включил в состав группы создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

Группа должна организовывать взаимодействие Госдумы и Совета Федерации с государственными органами по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также ее представители занимаются обеспечением социальной защиты членов семей участников спецоперации.

Доклады главе государства группа в соответствии с распоряжением президента, должны были предоставлять ежемесячно. Однако этот доклад стал первым. 

Читайте на РБК Pro
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
Усугубят ли шпионские зонды торговый конфликт США и КНР
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Теги
Андрей Турчак Владимир Путин спецоперация
Материалы по теме
Путин включил в рабочую группу по мобилизации автора канала «Рыбарь»
Политика
В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter