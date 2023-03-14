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СПЧ предложил создать систему учета собак в России

СПЧ предложил вести учет всех собак в России для предотвращения нападений на людей
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Совет по правам человека (СПЧ) направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по предотвращению нападений собак на людей. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Список был составлен совместно с Российской кинологической федерацией. Авторы предлагают:

  • создать систему регистрационного учета всех собак в России;
  • обязать владельцев собак крупных пород проходить кинологические курсы;
  • кратно увеличить число площадок для выгула и дрессировки собак и возложить обязанности по их строительству на девелоперов;
  • пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности;
  • изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.

В прошлом году в России многократно фиксировались случаи нападения собак на людей. Так, в январе 2022 года в Забайкальском крае от укусов бездомных собак погибла семилетняя девочка. Собаки нападали на людей на Сахалине, Чукотке, в Астраханской и Московской областях и в других регионах.

На этом фоне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал ужесточить законодательство и систему контроля за исполнением обязанностей «осуществляющих функционал в части обращения с животными» в регионах. Генпрокуратура, в свою очередь, предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации и вакцинации. В Госдуме предлагали ввести штрафы в размере до 200 тыс. руб. для владельцев животных за укусы их питомцев.

Теги
СПЧ Совет по правам человека Михаил Мишустин правительство собаки
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