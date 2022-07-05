Думе предложили обязать хозяев проводить идентификацию и учет животных

Помимо требования самостоятельно ставить животных на учет законопроект содержит запрет на их содержание в помещениях общего пользования, таких как общие коридоры, лифтовые холлы, чердаки и подвалы

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Владельцев домашних животных могут обязать проводить их идентификацию и учет. Соответствующий законопроект появился в электронной базе Госдумы.

С такой инициативой выступило Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы законопроекта считают, что указанная мера позволит идентифицировать животных и установить их владельцев, которые нарушили правила выгула.

Законопроект также запрещает содержать животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, которые не принадлежат на праве общей долевой собственности владельцам квартир, это в том числе общие коридоры, подвал, чердак, лифты и лифтовые холлы, пожарные лестницы и помещения для мусоропровода, а также на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.

Авторы законопроекта также предлагают запретить при выгуле бесконтрольно отпускать животное. Исключения составят специальные места, где свободный выгул разрешен местными властями, например собачьи площадки, а также территории, которые принадлежат владельцу животного.

Также авторы инициативы обратили внимание на то, что в ЯНАО «расстояние между муниципальным образованием, где расположены приюты, и населенными пунктами муниципального образования нередко достигает 350 км», строительство приюта обходится от 15 млн до 30 млн руб., а его содержание — от 1,5 до 5 млн руб. в год. В связи с этим они предложили не сразу направлять отловленных животных в приют, а размещать их в пунктах временного содержания. Мера касается труднодоступных и малонаселенных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В июне Госдума приняла закон, расширяющий полномочия региональных властей при обращении с домашними животными. Теперь власти субъектов могут самостоятельно установить ограничения на самовыгул домашних животных и дополнительные требования к их содержанию. В частности, они смогут запретить использовать в качестве мест выгула территории школ, больниц и других социальных учреждений.

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Закон также предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными для предотвращения нападений на людей. Методические указания разработает правительство.