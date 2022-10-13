В России резко вырос спрос на чипирование кошек и собак

После объявления частичной мобилизации россияне стали чаще продлевать передержку и заказывать выгулы на неопределенный срок. Более востребованной стала и услуга няни, которая навещает домашнего питомца на дому

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

После объявления частичной мобилизации в России подскочил спрос на чипирование домашних животных, сообщили РБК в ветеринарных клиниках. В России идентификация животного с помощью чипа не обязательна, однако чипирование требуется для въезда в большинство зарубежных стран.

По словам директора по развитию московской ветклиники «Биоконтроль» Андрея Сурикова, с 22 сентября по 3 октября спрос на услуги чипирования вырос в 26,5 раза. А за полгода боевых действий на Украине, с 25 февраля по 25 августа, было чипировано в четыре раза больше животных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сети столичных ветеринарных клиник VetGlobal, в свою очередь, сообщили РБК, что с 21 сентября по настоящее время спрос на услугу чипирования подскочил в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале и марте, после начала спецоперации России на Украине, спрос также превышал средний уровень по текущему году и поднялся в два раза по сравнению с таким же периодом годом ранее, отметили в сети.

«Спрос на процедуру чипирования, безусловно, вырос», — отметила в беседе с РБК и заместитель гендиректора ветеринарного центра Dr. Hug Валентина Рудько. В Москве у этого центра два филиала. Всего в них в минувшем сентябре прочипировали 141 животное (годом ранее — 27), а за первые пять дней октября — 37 питомцев. После начала боевых действий на Украине центр Dr. Hug также зафиксировал рост спроса. В феврале в московских филиалах сети было чипировано 72 животных (в феврале прошлого года их было 24), в марте — 283 (в том же месяце в прошлом году — 26).

В ветеринарной клинике Veterinary Diagnostical Medicine отметили, что с июля по 21 сентября не проводили ни одного чипирования, а с 21 сентября по 11 октября за услугой обратились 11 человек. После 22 февраля число желающих по сравнению с прошлым месяцем не менялось, добавили в ней.

«Люди эмигрируют вместе с животными», — полагают в ветклинике «Доктор Панда». Если до февраля в ней чипировали одно животное в месяц, то в феврале услугой стали пользоваться примерно раз в пять дней. Сейчас за чипированием питомца обращаются раз в два дня.

В клинике «В добрые руки» отметили значительный рост спроса на чипирование и вакцинацию. «Если год назад мы проводили максимум 20 чипирований в месяц, то в феврале несколько дней было по 20 штук за сутки. Тогда за неделю мы чипировали, наверное, около 150–180 животных. Все ли они уехали, неизвестно. После 21 сентября был всплеск опять, но меньше, порядка штук 50–60 за неделю. Но в сентябре у нас нет вакцин, с которыми можно за рубеж», — сказали в клинике.

Рост спроса на услугу чипирования домашних животных после введения частичной мобилизации заметили и в Санкт-Петербурге. По данным ветеринарной клиники «Толстый Лори», число запросов с 21 сентября выросло на 40%.

Как чипирование связано с выездом за рубеж и какие еще нужны документы

Чипирование служит для идентификации животного. Это также условие для вакцинации питомца от бешенства, то есть перед прививкой он уже должен быть чипирован, пояснила РБК гендиректор ветклиники «АльтерВет» Елена Орлова.

Чтобы вывезти собаку или кошку за границу, животное должно быть чипировано и у него должна быть действующая вакцинация от бешенства, то есть прививка должна быть сделана не более года назад и не меньше чем за месяц до выезда, потому что один месяц — срок карантина после проведенной вакцинации, отметила Орлова.

«К тому же многие страны требуют наличие сертификата на титр антител к вирусу бешенства, без которого просто не пустят в страну. Сдать кровь для этого сертификата можно только при соблюдении вышеуказанных условий: наличие чипа и действующей вакцинации против бешенства. Уровень антител к вирусу бешенства должен быть не меньше определенного значения, и после вакцинации должно пройти время (примерно один месяц), чтобы этот уровень появился», — объяснила гендиректор клиники «АльтерВет».

Делают такой анализ лаборатории, которые имеют специальную аккредитацию. Обычно срок изготовления сертификата варьируется от пяти-шести до 14 рабочих дней. «Сейчас в связи с большим количеством выезжающих спрос на определение титра антител к вирусу бешенства резко вырос в разы, что повлияло на сроки выполнения анализа в некоторых лабораториях», — предупредила Орлова.

Помимо этого существенную проблему в настоящее время составляет то, что у иностранных ветеринарных служб котируются только широко распространенные вакцины от бешенства импортных производителей и отечественные вакцины для выезда за границу не подходят. «А наличие импортных вакцин сейчас — это большая проблема», — отметила эксперт.

В связи с этим владельцы должны понимать, что если они заранее не задумывались и не готовились к выезду за границу вместе с животным, то просто и быстро это сделать не получится, «одним чипированием здесь не обойдешься», заявила Орлова.

Что касается статистики самой клиники «АльтерВет», то с конца февраля число чипирований в ней снизилось примерно в два-три раза. Как пояснила гендиректор, это связано с отсутствием вакцин, в том числе отечественных.

«Пришлось ввести в прайс услугу ежедневно навещать котика»

Что касается запросов на передержку домашних животных, зоогостиницы и соответствующие сервисы роста спроса в основном не заметили, но в то же время отметили, что хозяева стали оставлять питомцев на более долгое время и обращаться с новыми пожеланиями.

«В этом году в принципе стали чаще менять даты проживания и продлевать на неопределенный срок. В прошлых годах все указывали более точные даты заселения и согласно им котики у нас и проживали, без изменений», — сообщили РБК в зоогостинице для кошек PiCats Hotel.

Заметили увеличение средней продолжительности передержек и на платформе «Догси». По словам основателя компании Михаила Репникова, показатель вырос на 15%.

При этом некоторые сервисы и зоогостиницы сообщили, что число заявок на передержку домашних животных после объявления частичной мобилизации стало меньше. «Наоборот, начали отказываться от брони, потому что, например, отменилась поездка и нужно доделать какие-то дела», — сказали РБК в зоогостинице PetWish.

О просадке по заявкам на 20% заявила и маркетолог сервиса «Гульдог» Лилия Кулешова, в то же время отметив, что просадка такая же, как и в прошлом году. «Мы сильно зависим от сезона отпусков, возможности свободно перемещаться по стране и за ее пределы. Также зависим от настроения и спокойствия населения», — пояснила она.

По словам Кулешовой, случаи, когда животное оставляют более чем на месяц, единичны, но есть и заказы с оплатой и за три месяца. «По окончании срока некоторые клиенты просят организовать доставку любимца в другой город. Мы стараемся помогать в этих случаях, чтобы питомец воссоединился с хозяином», — добавили в «Гульдоге».

В свою очередь, в сервисе «Гуляй Виляй» сообщили, что спрос на передержку по сравнению с прошлым годом вырос на 20–30%, а на начало октября услугой интересуются на 16% чаще.

Что касается выгулов, их стали чаще заказывать на неопределенный срок. «Многим нужно срочно привести в порядок дела, оформить документы и поэтому не хватает времени на выгулы. Некоторые наши постоянные клиенты, уехав и оставив собак друзьям, просят нас присылать выгульщиков и гулять с питомцами по обычному графику, это уже даже не единичные случаи», — рассказали в «Гуляй Виляй».

Помимо этого представители сервиса отметили, что владельцы стали чаще просить проведать кота. Если раньше обычно просили передержку на определенное время, неделю или две, и ситтер чаще забирал питомца к себе домой, то теперь «просят каждый день навещать котика — кормить, убирать, проверять, как он». «Услуга стала настолько востребованной, что нам пришлось ввести ее как постоянную в прайс, хотя мы не планировали», — сообщили в «Гуляй Виляй».

Всего, по данным сервиса, догситтинг сейчас занимает почти 40% всех заказов против обычных 10–20%. «Необычно, что по услугам няни для питомца к нам стали приходить на 42% чаще: это как раз клиенты, которым нужно, чтобы навещали их кота дома, пока они не вернутся», — добавили в нем.