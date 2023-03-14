Путин поучаствует в двух мероприятиях в годовщину присоединения Крыма

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин примет участие в двух мероприятиях, посвященных годовщине присоединения Крыма, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, накануне годовщины президент проведет совещание по видеоконференцсвязи. А в сам день годовщины, 18 марта, Путин, также по видеосвязи, примет участие в открытии «культурного исторического» объекта, уточнил Песков.

Концерт по случаю годовщины президент посещать не планирует, уточнил представитель Кремля.

Крым вошел в состав России девять лет назад — 18 марта 2014 года. Тогда на территории Автономной Республики Крым и Севастополя прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей обоих регионов проголосовали за их вхождение в состав России. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности республики исторически закрыт.

В России ежегодно отмечают присоединение Крыма. В 2022 году на стадионе «Лужники» проходил праздничный концерт, на котором выступил российский президент. Всего в тот день мероприятие посетили более 200 тыс. человек, свыше 95 тыс. человек были на стадионе и более 100 тыс. человек рядом с ним, отмечали в МВД.