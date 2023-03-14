Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

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Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре арестовал местного жителя, которого обвиняют за намерения передать украинской разведке сведения о военных объектах в Хабаровском крае, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 275 УК («госизмена»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей до 22 апреля.

РБК направил запрос в центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Еще в начале марта ФСБ сообщила, что заподозрила мужчину в госизмене. По данным ведомства, подозреваемый, чтобы передать Киеву сведения о военных объектах, сам связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Данные, которые мужчина собирался передать, «могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники», уточнили в ФСБ.