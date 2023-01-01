Житель Нижнего Новгорода выиграл ₽1 млрд в лотерее «Столото»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Житель Нижнего Новгорода выиграл ₽1 млрд в лотерею «Новогодний миллиард — 2023» от «Столото», сообщили РБК в пресс-службе организатора.

«Участник из Нижнего Новгорода стал миллиардером! На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл самый главный приз», — говорится в сообщении.

Всего в ходе лотереи разыграли более 2,5 млрд руб.; 75 участников получили по 1 млн руб. Выигрышными оказались свыше 8 млн билетов.

«Новогодний миллиард» «Столото» разыгрывало уже в седьмой раз. В прошлом году 1 млрд руб. разделили между собой два участника из Москвы и Краснодара. Общий размер разыгрываемой суммы в том году был почти на 400 млн больше, выигрышных билетов было больше почти на 6 млн. По 1 млн тогда получили 52 участника.



При этом называть миллиардером выигравшего 1 млрд участника лотереи неверно: по закону выигрыш приравнивается к доходу, а значит, победитель получит меньшую сумму. Налог платит «Столото». На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.