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В Симферополе пожар на складе охватил площадь 1 тыс. кв. м

На складе в Симферополе произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Симферополе произошел пожар в складском помещении, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Адрес, по которому расположен склад, не уточняется. В тушении пожара задействовали около 30 человек и семь единиц техники.

«В 7:23 пожар локализован. Пострадавших нет», — добавили позже в ведомстве.

13 марта еще один склад загорелся в подмосковском Одинцово. По данным МЧС, пожар произошел по адресу ул. Зеленая, 10. По нему располагается логистическая компания «Байкал Сервис», а также автосервис и пункт проката мягкой мебели. Огонь охватил более 4 тыс. кв. м, на 2 тыс. кв. м обрушилась кровля здания. Тогда никто не пострадал.

Теги
Симферополь Крым Пожар склад МЧС
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Сумма
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Ставка
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