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В здании телеканала «Спас» на Академика Королева произошел пожар

МЧС: людей эвакуировали из здания телеканала «Спас» на Академика Королева из-за пожара

В здании телеканала «Спас» на Академика Королева произошел пожар
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Пожар произошел в здании на улице Академика Королева на севере Москвы, оттуда эвакуировали людей, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание, по информации ведомства, произошло в доме № 13 по улице Академика Королева. О пожаре спасателям сообщили около 15:42 мск. Возгорание началось на первом этаже здания (всего их девять).

К 16:29 пожар локализовали, а к 16:45 ликвидировали. Четверых человек эвакуировали с верхних этажей. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В здании, где произошел пожар, в частности, находится офис телеканала «Спас», следует из данных сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС». Кроме того, там находятся офисы Российской телевизионной и радиовещательной сети, также там расположены офис телеканала «Ностальгия», телестудия «Тач Продакшн», несколько фотостудий, студия записи подкастов, и еще более 200 организаций разного профиля.

Пресс-служба телеканала «Спас» сообщила в Telegram, что спасатели эвакуировали всех сотрудников редакции, никто из них не пострадал. Телеканал работает в обычном режиме. 

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В начале марта пожар произошел на третьем этаже в одном из зданий МВД в Москве на улице Петровка, 38. Площадь возгорания составила 15 кв. м. При пожаре никто не пострадал, пять человек самостоятельно вышли на улицу. Телеграм-канал Baza писал, что загорелись строительные материалы.

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Москва «Спас» Пожар РТРС
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