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«РИА Новости» показало кадры испытаний транспортного беспилотника ТрАМП

«РИА Новости» показало кадры испытаний первого опытного образца транспортного дрона ТрАМП

Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), проходит завершающий этап наземных испытаний. Кадры тестирования первого опытного образца аппарата опубликовало «РИА Новости» в телеграм-канале.

На видеозаписи демонстрируется процесс руления дроном без отрыва от полосы.

ТрАМП — беспилотник самолетного типа. Он имеет прямые крылья, которые крепятся к верхней части фюзеляжа. Также дрон оснащен двухкилевым V-образным хвостовым оперением.

О том, что в России создали дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, «РИА Новости» сообщило в феврале со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Собеседник сказал агентству, что дрон способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 км. Среди преимуществ дрона он перечислил способность выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах.

Большой грузовой отсек объемом 2650 л источник назвал главной особенностью беспилотника. Он позволяет загружать на борт габаритный груз и сбрасывать его с парашютом в конкретную точку без посадки дрона. Крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч. Максимальная высота полета — 3000 м.

ТрАМП можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях, например для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве, при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений, отмечал собеседник агентства. Кроме того, в отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и другое оборудование для наблюдения, говорил он.

Спустя несколько дней другой источник агентства в ОПК сообщил о начале наземных испытаний дрона. Разработчики собирались проверить и отладить системы и механизмы управления беспилотником, «выполнить серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», говорил он. Первый полет беспилотника должен состояться в апреле.

Теги
беспилотники испытания
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