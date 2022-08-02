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Экс-советник Трампа обвинил Байдена в отсутствии решимости в политике

Нехватка воли у президента США и его администрации вместе с нерешительностью Германии и Франции мало чего сулит Украине, если военные действия продолжатся, считает Джон Болтон
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Советник по национальной безопасности при президента США Дональде Трампе Джон Болтон обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в нехватке решимости. По его мнению, отсутствие воли у Байдена вместе с нерешительностью некоторых европейских стран, в частности Германии и Франции, мало чего сулит Украине, если военные действия в этой стране продолжатся. Об этом экс-советник написал в статье для издания 19FortyFive.

«В дипломатии и на деле его администрация нерешительна, покорна и неустойчива. В таких вопросах, как обмен заключенными с Москвой, возвращение Америки в иранскую ядерную сделку 2015 года или визит спикера [палаты представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань, Белый дом обнаруживает склонность поддаваться давлению», — считает Болтон.

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Байдену и НАТО не стоило заявлять о том, что они не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, они допустили стратегическую ошибку: нельзя было «показывать свои карты такому противнику», как президент России Владимир Путин, говорил в середине марта бывший советник Трампа. Если бы американский лидер не делал подобных заявлений, это было бы лучше «для безопасности Украины и для мира во всем мире», убежден он.

Болтон обвинял в недостаточной компетентности и предшественника Байдена. В середине июля на фоне обвинений Трампа в подстрекательстве во время штурма Капитолия он признался, что участвовал в планировании государственных переворотов за рубежом, и заметил, что экс-президент не способен осуществить «тщательно спланированный государственный переворот».

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Елена Чернышова
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