Двоих сбежавших из колонии заключенных задержали под Пермью

Иван Бельтюков и Алексей Тиунов (Фото: ЧП Березники! / VK)

Полиция и сотрудники службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали двух осужденных, сбежавших из колонии-поселения 27 августа, сообщили РБК в пресс-службе главного управления ФСИН по Пермскому краю.

«29 августа в Ильинском районе были задержаны осужденные участка колонии-поселения, отсутствие которых было выявлено 27 августа», — рассказали в ведомстве.

Осужденные сбежали из ИК-38 в городе Березники, передает «РБК Пермь». В пресс-службе управления ФСИН рассказали, что осужденный Т. ранее отбывал наказание в колонии строгого режима, а второй — некто Б. — в колонии общего режима. Мужчин перевели в колонию-поселение в октябре 2021 года и в феврале соответственно.

Один из мужчин — Алексей Тиунов — сидел в тюрьме за убийство, а второй — Иван Бельтюков — за кражи и грабежи, утверждает местный портал 59.ru. Первого, по его данным, осудили на девять лет и шесть месяцев, он должен был выйти на свободу 17 октября 2024 года. Срок второго осужденного заканчивался 14 сентября 2024 года, его приговорили к четырем годам.

Сбежавших осужденных будут судить, им дадут еще один срок. В России по статье о побеге (ст. 313 УК) дают до восьми лет лишения свободы.

В декабре прошлого года из ростовской колонии также сбежали двое мужчин, судимых за кражу. Их задержали на второй день после бегства, когда они ехали в автомобиле Renault по дороге Котельниково — Песчанокопское. Машину вел третий мужчина 1993 года рождения. Тогда по факту побега завели уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК (побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По ней грозит до пяти лет тюрьмы.