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ФСИН создаст сразу 25 исправительных колоний в новых регионах

ФСИН организует сразу 25 исправительных колоний в новых регионах

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) организует в новых российских региону работу новых учреждений, в том числе 25 исправительных колоний. Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, предусмотрено создание лечебно-исправительных учреждений и исправительных центров. Так, согласно документу, предусмотрено создание 13 таких учреждений в ДНР, восемь в ЛНР, четыре в Херсонской области и три в Запорожской области.

Новые регионы вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, которые прошли в конце сентября на территориях, подконтрольных российским войскам. Украина и страны Запада не признали итогов голосования.

В середине октября в ООН прошло голосование, осуждающее референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование осудили 143 страны.

Теги
ФСИН ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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