Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ в окрестностях Запорожья

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода «Укрэнергочермет» в Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщило Минобороны.

«В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет», — сказано в сообщении.

«Укрэнергочермет» — украинская компания, работающая в нескольких секторах промышленности. Это черная металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение, нефтехимическое и химическое производство. На сайте организации сказано, что «Укрэнергочермет» — главный подрядчик по котлостроению на территории Украины. Компания занимается проектированием и введением в промышленную эксплуатацию котельного, турбинного, компрессорного, водохимического, электротехнического оборудования и оказывает услуги по их сервисному обслуживанию. Штаб-квартира — в Харькове.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует центральные и южные части области, а Украина — северные. Город Запорожье остается под контролем Киева.