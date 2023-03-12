Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8

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Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.», — сказано в сообщении.

Кроме того, за сутки российские системы ПВО перехватили семь снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». В Херсонской области в районе поселка Червоный Маяк военные сбили один украинский беспилотник.

Всего с начала спецоперации российские силы сбили 220 вертолетов и 3385 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сводке.

За этот же день, по данным Минобороны, украинские силы потеряли более 400 солдат на разных направлениях. Потери противника на купянском направлении ведомство оценило примерно в 45 человек, там пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп. На краснолиманском направлении российские силы уничтожили до 100 украинских военнослужащих, а на донецком — более 220. На южнодонецком и запорожском направлении украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны.