Движение поездов на БКЛ от «Новаторской» до «Аминьевской» восстановили после приостановки

На БКЛ возобновили движение поездов от «Новаторской» до «Аминьевской»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Новаторской» до «Аминьевской» полностью восстановили движение поездов, сообщил столичный департамент транспорта.

Движение поездов приостанавливали утром «для проверки инфраструктуры». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами, пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. По данным телеграм-каналов «Осторожно, Москва» и «Новости Москвы», в тоннеле на БКЛ произошел потоп.

Движение по всей Большой кольцевой линии метро запустили 1 марта. Участок от «Новаторской» до «Аминьевской» открыли еще в 2021 году.

Сейчас на БКЛ 31 станция, длина ветки — 70 км. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.