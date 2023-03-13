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На БКЛ возобновили движение поездов от «Новаторской» до «Аминьевской»

Движение поездов на БКЛ от «Новаторской» до «Аминьевской» восстановили после приостановки
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Новаторской» до «Аминьевской» полностью восстановили движение поездов, сообщил столичный департамент транспорта.

Движение поездов приостанавливали утром «для проверки инфраструктуры». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами, пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. По данным телеграм-каналов «Осторожно, Москва» и «Новости Москвы», в тоннеле на БКЛ произошел потоп.

Движение по всей Большой кольцевой линии метро запустили 1 марта. Участок от «Новаторской» до «Аминьевской» открыли еще в 2021 году.

Сейчас на БКЛ 31 станция, длина ветки — 70 км. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.

Теги
Дептранс Москва московское метро Метро Большая кольцевая линия метро
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
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