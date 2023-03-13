На БКЛ возобновили движение поездов от «Новаторской» до «Аминьевской»
На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Новаторской» до «Аминьевской» полностью восстановили движение поездов, сообщил столичный департамент транспорта.
Движение поездов приостанавливали утром «для проверки инфраструктуры». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами, пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. По данным телеграм-каналов «Осторожно, Москва» и «Новости Москвы», в тоннеле на БКЛ произошел потоп.
Движение по всей Большой кольцевой линии метро запустили 1 марта. Участок от «Новаторской» до «Аминьевской» открыли еще в 2021 году.
Сейчас на БКЛ 31 станция, длина ветки — 70 км. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.