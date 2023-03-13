МВД Турции назвало число погибших из-за землетрясений иностранцев

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Более 6,6 тыс. иностранцев, преимущественно сирийцев, погибли в результате недавних землетрясений в Турции. Об этом на пресс-конференции заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, трансляция велась в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сестры», — сказал министр.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции погибло свыше 48 тыс. человек. Среди погибших иностранцев оказалось по меньшей мере четыре гражданина России. Тела погибших — членов одной семьи — обнаружили под завалами дома в провинции Хатай. Их похоронили в Турции.

В Сирии, по данным ВОЗ, жертвами стихийного бедствия стали не менее 8 тыс. человек.