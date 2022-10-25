«Сбер» сообщил об отражении атаки, в которой участвовали 100 тыс. хакеров

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В начале октября «Сбер» отразил DDoS-атаку, которую вели свыше 100 тыс. хакеров из-за рубежа, рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это происходило 7 октября <...>, участвовало не менее 104 тыс. хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тыс. устройств по более чем 440 нашим сервисам», — сообщил зампред. Он также добавил, что эта атака была самой мощной за последнее время, однако «Сбер» не фиксировал перебоев в работе своих сервисов.

По словам Кузнецова, в этом году количество атак на сервисы банков выросло «беспрецедентно», их было не менее 470. Это больше, чем было проведено атак против «Сбера» за последние семь лет, уточнил он.

Ранее 25 октября заместитель главы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин заявил о проведении США наступательных киберопераций против России, прежде всего при помощи ИT-армии Украины. Кузнецов в интервью также заявил, что с территории этой страны против России ведется «масштабная кибервойна», а действия хакеров поддерживает украинское правительство.