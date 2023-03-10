Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка

Александр Богомаз (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

ВСУ обстреляли поселок Белевица Погарского района Брянской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры разрушены не были, добавил он.

Власти Брянской области регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. 2 марта села Сушаны и Любечане в приграничном Климовском районе атаковали диверсанты. Они обстреляли автомобиль, погибли два человека, пострадали ребенок и мужчина.

9 марта в том же районе обстреляли село Раковка. Никто не пострадал, но были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.