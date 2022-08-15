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Суд начал процедуру банкротства «Радио Свободы»

Фото: Юрий Машков / ТАСС
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении признанного в России СМИ-иноагентом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в рамках процедуры банкротства по заявлению Федеральной налоговой службы, следует из материалов дела в картотеке суда.

Как пишет ТАСС, в рамках заседания ФНС отказалась от упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника и ходатайствовала о введении наблюдения. Представитель радиостанции заявила, что в таком случае заявляется новый предмет требований. «Я полагаю, что у нас имеет место новый иск, новое заявление, которое невозможно рассматривать, так как в настоящее время введен мораторий (на банкротство)», — сказала она.

Кроме того, она указала на то, что у СМИ-иноагента по закону обязательно должно быть российское юридическое лицо, в связи с чем, как считает представитель радиостанции, оно не может быть признано банкротом.

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По информации агентства, рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 6 февраля 2023 года. Суд также включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере 7 млн руб. Временным управляющим должника назначена Юлия Ага-Кулиева.

Заявление о банкротстве «Радио Свобода» поступило в суд 4 марта. Это стало одной из причин приостановки деятельности радиостанции в России. Тогда сумма задолженности не указывалась, однако известно, что к середине прошлого года сумма штрафов ООО «Радио Свободная Европа», наложенных из-за отсутствия маркировки иноагента, достигала 169 млн руб. В мае прошлого года «Радио Свобода» сообщило о блокировке банковских счетов своего московского отделения.

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