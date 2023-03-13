Экс-глава Мюнхенской конференции призвал создать группу по Украине

Для разработки решения по мирному урегулированию конфликта на Украине необходимо создать контактную группу, заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей колонке для Tagesspiegel. Эта группа будет аналогична контактной группе министров обороны стран, поставляющих Украине оружие, заседания которой проходят на немецкой базе Рамштайн.

По его мнению, ядро этой группы должны составить США, Германия, Франция и Великобритания, к ним могут присоединиться другие страны, как европейские, так и государства «Глобального Юга», например, Китай и Индия. Также к процессу следует подключить международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ.

«Такая контактная группа могла бы в надлежащее время сформировать ядро или, по крайней мере, часть посреднической группы, если и в той мере, в какой будут проводиться фактические переговоры», — считает Ишингер.

Он подчеркнул, что в то же время речь не идет о требовании к Киеву сесть за стол переговоров немедленно, поскольку это «было бы равносильно частичной капитуляции» Украины. Ишингер отмечает, что решение о ведении переговоров будет принимать только Киев.

Вольфганг Ишингер был главой Мюнхенской конференции по безопасности с 2008 по 2022 год. В 2020-м его внесли в черный список украинского сайта «Миротворец», где публикуется информация о людях, которые, по данным его авторов, имеют отношение к «агрессии» против Украины.

Поводом для этого стал подготовленный неправительственными экспертами документ, в котором предлагалось создать «дорожную карту» по изменениям» в введенных против России санкциях и возобновить сотрудничество ЕС с Россией в ряде областей, а также вывести переговоры о прекращении огня в Донбассе на уровень «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Доклад был удален с сайта конференции. Создатели «Миротворца» сочли, что Ишингер был соавтором документа и совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Переговорный процесс России и Украины остановился весной прошлого года после нескольких раундов, проведенных как в очном, так и в онлайн-формате. Стороны обвиняли друг друга в замораживании процесса. В Киеве настаивают на выводе российских войск с территории Украины, а также возвращении под контроль присоединенных к России территорий. В Москве заявляют, что готовы к переговорам, но без предварительных условий.