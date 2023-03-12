Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Один человек получил ранение, после того как мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в МВД по Ростовской области.

«В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия», — заявил представитель ведомства.

42-летнему раненому оказывается медицинская помощь. Полиция занимается поисками напавшего.

9 марта в Нижневартовске был задержан мужчина, который открыл стрельбу по прохожим с балкона. Ружье, из которого он вел стрельбу, было оформлено официально. Мужчина также удерживал в квартире своего трехлетнего ребенка.