В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу с балкона мужчину

Video

В Нижневартовске задержали мужчину, который стрелял по прохожим с балкона, сообщает управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Мужчину задержали после переговоров с полицией. Его везут в отдел МВД. Трехлетний ребенок мужчины, которого тот удерживал в квартире, освобожден. По предварительным данным, он не пострадал.

Уполномоченный по правам несовершеннолетних в регионе Людмила Низамова рассказала ТАСС, что в семье есть еще один ребенок, девочка школьного возраста. Где она находилась в момент стрельбы, не уточняется. Ружье у отца было оформлено официально, добавила окружной омбудсмен.

В Следственном комитете сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из окна, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире вместе со стрелком находился его трехлетний сын.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

В полицию на мужчину пожаловалась жена: она заявила, что тот заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. Во время попытки сотрудников МЧС вскрыть дверь он выстрелил с балкона в воздух, рассказывали ТАСС в местном управлении МВД. Baza и «112» писали, что мужчина стрелял и по прохожим. Никто не пострадал.

Жильцов двух ближайших подъездов эвакуировали. К месту происшествия подогнали два теплых автобуса, сообщает «РИА Новости». В Нижневартовск вылетела губернатор Югры Наталья Комарова.