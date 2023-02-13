Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса

В Израиле с начала января продолжаются массовые акции протеста против проекта судебной реформы, который продвигает партия Нетаньяху. Президент Ицхак Герцог предупредил, что страна находится на грани конституционого коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог (Фото: Ilia Yefimovich / DPA / ТАСС)

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта судебной реформы заявил, что страна находится на грани коллапса и власть не должна быть парализована. Его слова приводит The Times of Israel.

«Страна находится на грани общественного и конституционного коллапса. Гражданам по обе стороны политического пути необходимо воздерживаться от насилия, тем более насилия в отношении государственных служащих и избранных должностные лица», — заявил президент.

Герцог подчеркнул, что он сам глубоко обеспокоен характером правительственных реформ, отметив, что они могут нанести ущерб «демократическим основам» страны. В то же время политик указал, что внесение этих изменений являются законным, однако призвал искать «основы для компромиссного соглашения».

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала января, после прихода к власти кабмина Биньямина Нетаньяху. Они начались после того как глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства; кабмин также получит контроль за отбором судей.

Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. Как сообщал 11 февраля «12 канал», опрос показал, что более 60% хотят, чтобы правительство остановило или отложило ее проведение.

Нетаньяху связал протесты с отказом оппозиции признать его победу на ноябрьских выборах, передает Reuters. В конце января он заявил, что реформа, несмотря на вызванный резонанс, все равно пройдет. «В последние дни я слышал опасения по поводу влияния судебной реформы на нашу экономическую устойчивость. Верно как раз обратное <…>. Когда реформа пройдет, я убежден, что все увидят, что верховенство закона не тронуто и даже укреплено», — отмечал Нетаньяху. О том, что реформа нанесет вред экономике, предупреждал, в частности, глава Центробанка Израиля Амир Ярон.