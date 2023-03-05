Протестующие в Тель-Авиве прорвали оцепление и перекрыли дорогу, их разогнали полицейские

Между протестующими и полицейскими произошли стычки. Силовики разогнали толпу с помощью спецсредств. Всего на демонстрацию против судебной реформы к зданию правительства вышли около 140 тыс. человек

Протестующие в Тель-Авиве прорвали оцепление и перекрыли шоссе Аялон, сообщает телеканал KAN. В результате произошли стычки с полицейскими. Те разогнали толпу, применив спецсредства.

В субботу на демонстрацию против судебной реформы к зданию правительства вышли около 140 тыс. человек.

Протесты в стране продолжаются уже девятую субботу подряд. Четверо протестующих были задержаны в Тель-Авиве по подозрению в хулиганстве, еще четверо — в Иерусалиме. Демонстрации прошли и в других городах, в том числе в Ашдоде, Хайфе, Беэр-Шеве, Эфрате, Нетании, Бейт-Шемеше.

Израиль захлестнули массовые протесты с начала января, после прихода к власти правительства Биньямина Нетаньяху. Они стали ответом на попытку кабинета министров провести судебную реформу. Оппозиция считает, что она угрожает демократическим ценностям страны. Нетаньяху связал демонстрации с отказом оппозиции признать его победу на выборах.

Президент Израиля Ицхак Герцог в середине февраля заявил, что страна находится «на грани общественного и конституционного коллапса» и призвал граждан «воздерживаться от насилия, тем более насилия в отношении государственных служащих и избранных должностных лиц».