В MSM Group объяснили отмену вечера Познера в Москве

Творческий вечер телеведущего Владимира Познера в Доме музыки отменен из-за логистических проблем, сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление концертного агентства MSM Group.

«Решение об отмене-переносе «Творческий вечер Владимира Познера», запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года», — сообщили в MSM Group. О новой дате мероприятия пообещали объявить позднее.

Накануне в Доме музыки сообщили, что в Москве отменили вечер Познера, который должен был пройти 8 апреля. До этого мероприятие было перенесено с 26 ноября прошлого года. Журналист должен был «поделиться мнением по актуальным вопросам современности со своими зрителями» и ответить на вопросы, говорилось в описании встречи.

В учреждении не назвали причину отмены. В информационно-справочной службе уточнили, что Дом музыки не организовывал мероприятие, а только предоставил площадку.