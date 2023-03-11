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В московском Доме музыки отменили творческий вечер Познера

В московском Доме музыки отменили творческий вечер Владимира Познера
Мероприятие должно было пройти 8 апреля и состоять из двух частей: монолога телеведущего и ответов на вопросы
Телеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Москве отменили творческий вечер телеведущего Владимира Познера, который должен был пройти в Доме музыки, сообщается на сайте учреждения.

«Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено», — говорится в сообщении. Вечер должен был состояться 8 апреля.

Вернуть деньги за билеты, купленные в кассе и через сайт, можно будет до 17 апреля включительно, уточнили в Доме музыки.

Встреча должна была состоять из двух частей: монолога Познера и ответов на вопросы. «В Доме музыки один из самых уважаемых журналистов и писателей Владимир Познер поделится мнением по актуальным вопросам современности со своими зрителями», — говорилось в описании мероприятия.

ТАСС в информационно-справочной службе Дома музыки сообщили, что он не является организатором вечера, а предоставляет площадку. Организатором на сайте учреждения значится ООО «МСМ».

Владимир Познер в середине 1980-х был ведущим телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленинград — Бостон». В 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. В начале 2000-х был ведущим ток-шоу «Времена» на «Первом канале».

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С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить. Журналист объяснял это тем, что с 24 февраля «Первый канал» «стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

В конце февраля были перенесены выступления Познера и его коллеги Ивана Урганта на Кипре и в Дубае. Как пояснил Ургант, мероприятия отложили на октябрь по «сугубо личными непредвиденными обстоятельствами». До этого в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фото с бейджем «Вечернего Урганта» (программа также перестала выходить год назад) и подписью «Люблю, когда вся команда в сборе».

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Елена Чернышова
Владимир Познер творческий вечер
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